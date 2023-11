Allô ? Père Noël ? Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 9 décembre 2023, Saint-Dizier.

Allô ? Père Noël ? Samedi 9 décembre, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscripton

Eve est égoiste et méchante. Lucie est sage et gentille.

Eve a commandé plein de cadeaux. Lucie n’en a commandé qu’un seul.

Mais quelle surprise losque les deux petites filles s’aperçoivent que le Père Noël a échangé leurs cadeaux !

Heureusement, Jorik le lutin est là pour les aider !

Et si le plus beau des cadeaux était celui qu’on ne commandait pas ?

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

Spectacle