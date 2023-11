Club Chibi Akuma Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 9 décembre 2023, Saint-Dizier.

Club Chibi Akuma Samedi 9 décembre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Les fêtes de fin d’année en Asie, ça se passe comment ? On s’offre quoi ? On fête Noël ? On fait ensemble le point sur ces interrogations et on crée des lanternes ou des grues pour faire parvenir nos souhaits. Et bien sûr, un point sur le concours Mangawa et du dessin pour clore 2023.

Public ados/adultes à partir de 12 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:30:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

Mangas