Donner de la voix 22 et 29 novembre Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Chaque jour les écrans, petits, moyens ou grands, font partie de notre quotidien. L’Audiovisuel est partout ! Cette technique, qui associe l’image, la voix et le son, est fondée sur la sensibilité auditive et visuelle. Cette action de découverte, « Donner de la voix » permet de faire découvrir, aux participantes et participants, les différents styles d’enregistrement de la voix pour les images.

« Donner de la voix » permet par la découverte et présentation des phrases qui vont habiller des images, de travailler sur le jeu, la voix et l’interprétation pour l’enregistrements des voix des participantes et participants

Action encadrée par deux professionnels : Un réalisateur, comédien et voix off professionnel (Philippe Morand) et un ingénieur du son, monteur et compositeur professionnel (Baptiste Morand)

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:30:00+01:00 – 2023-11-22T17:30:00+01:00

2023-11-29T14:30:00+01:00 – 2023-11-29T17:30:00+01:00

