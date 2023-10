Au fil des ailes Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier Au fil des ailes Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 17 novembre 2023, Saint-Dizier. Au fil des ailes Vendredi 17 novembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription La médiathèque aura la joie d’accueillir Tania de Montaigne, journaliste, chanteuse, scénariste et dramaturge. Ecrivaine engagée, elle dénonce les “ruptures d’égalité. Elle a d’ailleurs reçu le prix Simone Veil pour son livre “Noire”, qui a récemment été adapté en BD. Profitez de ce temps d’échange pour découvrir ses multiples facettes ainsi que ces oeuvres.

Dans le cadre de la 7e édition du festival Au fil des ailes, organisé en partenariat avec Interbibly et la Médiathèque départementale, service du département de la Haute-Marne.

Tout public Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Médiathèque de Saint-Dizier Adresse 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier

