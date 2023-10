À quoi pense la nouvelle scène pop française ? Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, 15 novembre 2023, Saint-Dizier.

À quoi pense la nouvelle scène pop française ? Mercredi 15 novembre, 18h30 Médiathèque de Saint-Dizier Réservation conseillée

Cette conférence revient sur cette aisance qu’ont les artistes français ayant émergé ces dix dernières années à assumer la littéralité de la langue française tout en émettant un portrait (politique, social, mélancolique, poétique …) de notre époque.

Rédacteur en chef adjoint de Jack, le média musique de CANAL+, Maxime Delcourt est journaliste culturel indépendant. Il collabore avec différents médias (Inrockuptibles, Brain Magazine, i-D notamment) et est l’auteur de quatre ouvrages musicaux centrés sur des sujets aussi vastes que la chanson expérimentale des années 1968, le beatmaking hip- hop (The Neptunes, Timbaland) et le free jazz. Il est également l’auteur de la seule biographie sur 2Pac.

Dans le cadre d’Eclectik rock.

