Club Chibi Akuma Samedi 14 octobre, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Spécial rentrée, pour préparer halloween, venez découvrir les contes et légendes dans la culture asiatique et bien sûr on échangera sur les mangas, les animés et un petit atelier dessin Yokaï.

Public ados/adultes à partir de 12 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:30:00+02:00

