Ateliers peinture avec Lucie Maillot 18 – 21 juillet Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Dans le cadre du l’évènement “La Fabrique du Livre Jeunesse” proposé par Interbibly, l’illustratrice Lucie Maillot proposera 2 ateliers par jour, de 10h à 12h et de 14h à 16h, pour partager son travail et réaliser avec les enfants et leurs parents de grandes fresques qui s’afficheront ensuite sur les murs du secteur jeunesse de la médiathèque.

Vous pouvez vous inscrire à un seul atelier dans la semaine ou à plusieurs si vous souhaitez suivre l’ensemble du projet.

Attention : il s’agit d’ateliers peinture, prévoir vêtements et chaussures adaptés !

A partir de 7 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

