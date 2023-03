Les petits comédiens Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Les petits comédiens Médiathèque de Saint-Dizier, 18 avril 2023, Saint-Dizier. Les petits comédiens Mardi 18 avril, 14h00 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription Les enfants préparerontune interprétation théâtrale en pratiquant le jeu et la lecture théâtralisée et réaliseront une courte représentation devant leurs parents à la fin de l’atelier.

Représentation à 16h30. Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

