Ça cartonne Médiathèque de Saint-Dizier, 15 avril 2023, Saint-Dizier. Ça cartonne Samedi 15 avril, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur réservation Découvrez Lucien…et suivez le sur la route de la magie et de la poésie. Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterrit et décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une maison en carton ! Bricoleur du dimanche, aussi adroit que son pied gauche. La tâche risque d’être plus complexe que prévue, surtout si les cartons n’en font qu’à leur tête ! En partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental

Public : Dès 3 ans
Médiathèque de Saint-Dizier
5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
03 25 56 56 66

