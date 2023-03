Technique du 9ème art. Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Technique du 9ème art. Médiathèque de Saint-Dizier, 1 avril 2023, Saint-Dizier. Technique du 9ème art. 1 – 22 avril Médiathèque de Saint-Dizier Entrée libre Venez découvrir, de façon graphique et très attractive, les mécanismes de la BD.

Les codes, techniques, étapes du processus de création sont détaillés, à partir d’exemples tirés de bandes dessinées.

Tout public

Médiathèque de Saint-Dizier
5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier
Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est
03 25 56 56 66
https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

