Les contes illustrés Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’Évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Les contes illustrés Médiathèque de Saint-Dizier, 18 février 2023, Saint-Dizier. Les contes illustrés Samedi 18 février, 10h30 Médiathèque de Saint-Dizier

Sir inscrption

un comédien raconte, un illustrateur dessine… Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ Au programme deux disciplines artistiques, les mots et les images. La rencontre est toujours surprenante, les traits accompagnent le récit et les mots magnifient les formes.

A partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-18T10:30:00+01:00

2023-02-18T11:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Marne, Saint-Dizier Autres Lieu Médiathèque de Saint-Dizier Adresse 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Ville Saint-Dizier lieuville Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Departement Haute-Marne

Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-dizier/

Les contes illustrés Médiathèque de Saint-Dizier 2023-02-18 was last modified: by Les contes illustrés Médiathèque de Saint-Dizier Médiathèque de Saint-Dizier 18 février 2023 Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Saint-Dizier

Saint-Dizier Haute-Marne