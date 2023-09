Concert dessiné Médiathèque de Roubaix Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix.

Concert dessiné Vendredi 13 octobre, 19h00 Médiathèque de Roubaix Gratuit / Entrée libre/sur inscription

Juliette Mancini est autrice de bandes dessinées, graphiste et éditrice de la revue Bien, monsieur. Son travail mêle peinture, gravure, récit dessiné, design éditorial et animation. Ses bandes dessinées sont publiées par les éditions Atrabile (De la chevalerie en 2016, Éveils en 2021), et parlent de thématiques sociales : rapport à la féminité, mémoires individuelle et collective, éveil politique… Elle dessine régulièrement pour la presse, notamment jeunesse, et pour des institutions culturelles (journal Biscoto, Libération, Pavillon ADC…). Ces dernières années, elle a été résidente à l’Atelier genevois de gravure contemporaine, Maison Fumetti et l’Embassy of Foreign Artists.

Frédéric Mancini est musicien et ingénieur-constructeur de synthétiseurs analogiques. Ces deux casquettes, indissociées sous le nom de FMI, se nourrissent l’une de l’autre. Ses envies musicales apportent de nouvelles idées pour le développement d’instruments électroniques qui à leur tour réinjectent des surprises dans sa pratique de l’instrument. Fasciné par le monde du rythme, du percussif, de la danse et de la techno, il essaie de faire une musique très simple et minimale, organique, qui se complexifie petit à petit dans les rythmes et dans les textures.

Médiathèque de Roubaix 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T19:00:00+02:00 – 2023-10-13T21:00:00+02:00

