Spectacle « L'homme qui plantait des arbres » à Roubaix
Samedi 15 octobre, 20h30
Médiathèque de Roubaix

Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Centre

« Il avait jugé que ce pays mourrait par manque d’arbres… Il avait résolu de remédier à cet état de choses » Jean Giono. Une lecture animée, illustrée en direct ; un spectacle où se croisent, en simultané, le dessin, la voix et la vidéo.

Interprétation : Benjamin Flao, auteur illustrateur, et Clothilde Durieux, chanteuse, musicienne et comédienne

Pour tout public à partir de 11 ans

