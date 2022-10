Ateliers Nuits des bibliothèques à Roubaix Médiathèque de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Ateliers, quiz, jeux et lectures tout public dans le cadre des Nuits des bibliothèques à Roubaix Médiathèque de Roubaix 2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Atelier « Temps de partage »

A la tombée de la nuit, venez tester vos connaissances et prendre une pause douceur. Au programme : quizz, jeux, lectures…

Samedi 15 octobre 2022, de 18h à 20h Atelier « Nature à expérimenter : la gravure »

La Médiathèque vous propose de découvrir la gravure en creux et en relief : graver, presser, imprimer et laisser des traces sur le papier avec la nature pour motifs.

Par les bibliothécaires et le collectif Artimuse

Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 10 ans

Dimanche 16 octobre, de 14h30 à 17h30

