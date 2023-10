Déambulation : « si la forêt se racontait » Médiathèque de Rosières Rosières Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Rosières Déambulation : « si la forêt se racontait » Médiathèque de Rosières Rosières, 7 octobre 2023, Rosières. Rosières,Haute-Loire Lectures à voix haute et musique..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

Médiathèque de Rosières Mairie

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Read-alouds and music. Lecturas en voz alta y música. Vorlesen und Musik.

