Ateliers enfants : « la forêt du bout des doigts » Médiathèque de Rosières Rosières, 4 octobre 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Au programme :

– le 4 : ma forêt en origami (6 ans et +)

– le 11 : mon serpent modulable (3 ans et +)

– le 18 : slime « couleurs de la forêt » (6 ans et +)

– le 25 : déco de pailles réutilisables (3 ans et +)

Places limitées, pensez à réserver..

2023-10-04 14:30:00 fin : 2023-10-04 16:30:00. .

Médiathèque de Rosières Mairie

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



On the program:

– 4: my origami forest (6+)

– 11: my modular snake (3 years +)

– 18: « Forest colors » slime (6 years +)

– 25: decorating with reusable straws (3 years +)

Places are limited, so book early.

En el programa

– 4: mi bosque de origami (6+)

– 11: mi serpiente modular (3 años +)

– 18: slime « Colores del bosque » (6 años +)

– 25: decoración con pajitas reutilizables (3+)

Las plazas son limitadas, así que reserva pronto.

Auf dem Programm stehen:

– am 4: Mein Origami-Wald (6 Jahre und älter)

– am 11.: meine modulare Schlange (3 Jahre +)

– am 18.: Slime « Farben des Waldes » (6 Jahre +)

– am 25.: Dekoration aus wiederverwendbaren Strohhalmen (3 Jahre +)

Begrenzte Plätze, denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay