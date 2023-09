Spectacle : la Bossue des bois Médiathèque de Rosières Rosières, 22 septembre 2023, Rosières.

Rosières,Haute-Loire

Création originale et libre du conte « La vieille Chéchette » de Louise Michel.

Le théâtre de papier et la voix de la conteuse se mêlent pour conter la différence, le regard d’autrui, le jugement, l’étroitesse d’esprit dont l’homme fait preuve parfois..

2023-09-22 18:30:00 fin : 2023-09-22 . .

Médiathèque de Rosières Mairie

Rosières 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Original and free creation of the tale « La vieille Chéchette » by Louise Michel.

Paper theater and the storyteller’s voice combine to tell the tale of difference, the gaze of others, judgment, and the narrow-mindedness that humans sometimes display.

Una creación original y libre del cuento de Louise Michel « La vieille Chéchette ».

El teatro de papel y la voz de la narradora se combinan para contar la historia de la diferencia, la mirada de los demás, el juicio y la estrechez de miras de la que a veces hacemos gala.

Originelle und freie Kreation des Märchens « La vieille Chéchette » von Louise Michel.

Das Papiertheater und die Stimme der Erzählerin vermischen sich, um von der Andersartigkeit, dem Blick der anderen, dem Urteil und der Engstirnigkeit zu erzählen, die der Mensch manchmal an den Tag legt.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay