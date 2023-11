« RELIURES JAPONAISES » [Atelier créatif – Roquettes] Médiathèque de Roquettes Roquettes, 9 février 2024, Roquettes.

« RELIURES JAPONAISES » [Atelier créatif – Roquettes] Vendredi 9 février 2024, 18h30 Médiathèque de Roquettes GRATUIT, sur inscription

« 日本語バインディング*». Vous ne parlez pas japonais ? Aucun problème : pas besoin d’être bilingue pour s’initier à la reliure japonaise* ! Technique ancestrale, elle permet de relier une petite comme une grande quantité de feuilles, sans colle ni agrafe, et de réaliser ainsi carnets, livrets ou albums. L’atelier est l’occasion d’aborder cet art aux variantes infinies et sa méthode. À la fin, chaque participant aura créé un carnet original et unique. De quoi noter et garder précieusement petites idées et grands rêves, souvenirs de vacances ou recettes de grand-mère !

Animation : L’équipe de l’action culturelle des Archives.

Quand ? Vendredi 9 février 2024, 18h30-20h30.

Pour qui ? Adultes et enfants à partir de 12 ans.

Où ? Médiathèque Olympe de Gouges – Allée des Sports 31120 Roquettes.

Comment réserver ? Auprès de la médiathèque au 05 61 72 28 79.

Médiathèque de Roquettes allée des sports Roquettes Roquettes 31120 Haute-Garonne Occitanie

