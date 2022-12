Le Grand Bazar à Histoires Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Le Grand Bazar à Histoires Médiathèque de Rocheservière, 17 décembre 2022, Rocheservière. Le Grand Bazar à Histoires Samedi 17 décembre, 17h00 Médiathèque de Rocheservière

gratuit

Spectacle d’improvisation Médiathèque de Rocheservière 1 rue Saint André, 85620 Rocheservière La Source Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire Spectacle improvisé pour petits badauds et grands flâneurs Deux camelots, un comédien et un musicien, déambulent à travers le monde à bord de leur roulotte et offrent aux badauds et aux flâneurs des histoires sur-mesure, des aventures adaptées, des contes personnalisés en fonction de leur auditoire. Un comédien, un musicien, un public. Tout est réuni pour que du bazar naissent les histoires !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T17:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00 la fabrique à impro

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Médiathèque de Rocheservière Adresse 1 rue Saint André, 85620 Rocheservière La Source Ville Rocheservière Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Departement Vendée

Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

Le Grand Bazar à Histoires Médiathèque de Rocheservière 2022-12-17 was last modified: by Le Grand Bazar à Histoires Médiathèque de Rocheservière Médiathèque de Rocheservière 17 décembre 2022 Médiathèque de Rocheservière Rocheservière Rocheservière

Rocheservière Vendée