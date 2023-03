Spectacle musical Médiathèque de Réalmont Réalmont Catégories d’Évènement: Réalmont

Tarn

Spectacle musical Médiathèque de Réalmont, 22 mars 2023, Réalmont. Spectacle musical Mercredi 22 mars, 10h30 Médiathèque de Réalmont Deux personnages complices, le son des guitares et des voix qui s’entremêlent, des jeux

rythmiques, une caisse claire, 4 cubes pour jouer, imaginer, raconter la vie d’un café…

« Café de Fleur » est un spectacle drôle et poétique qui rassemble les tout-petits et les adultes avec différents niveaux de lecture, pour un moment très chaleureux à partager.

Durée de 30 min, à partir de 1 an.

Entrée libre en fonction des places disponibles. Médiathèque de Réalmont 2 bis boulevard Carnot Réalmont 81120 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

2023-03-22T10:30:00+01:00 – 2023-03-22T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Réalmont, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Réalmont Adresse 2 bis boulevard Carnot Ville Réalmont Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque de Réalmont Réalmont

Médiathèque de Réalmont Réalmont Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/realmont/

Spectacle musical Médiathèque de Réalmont 2023-03-22 was last modified: by Spectacle musical Médiathèque de Réalmont Médiathèque de Réalmont 22 mars 2023 Médiathèque de Réalmont Réalmont Réalmont

Réalmont Tarn