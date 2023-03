Assistante maternelle, pourquoi pas vous ? Médiathèque de Réalmont Réalmont Catégories d’Évènement: Réalmont

Tarn

Assistante maternelle, pourquoi pas vous ? Médiathèque de Réalmont, 18 mars 2023, Réalmont. Assistante maternelle, pourquoi pas vous ? Samedi 18 mars, 10h00 Médiathèque de Réalmont L’animatrice du Relais Petite Enfance et les professionnelles de Centre Tarn invitent toutes les personnes intéressées de près ou de loin par le sujet à échanger sur le métier d’assistante maternelle.

Entrée libre et gratuit.

Salle de conférence Médiathèque de Réalmont 2 bis boulevard Carnot Réalmont 81120 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

2023-03-18T10:00:00+01:00 – 2023-03-18T12:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Réalmont, Tarn Autres Lieu Médiathèque de Réalmont Adresse 2 bis boulevard Carnot Ville Réalmont Departement Tarn Lieu Ville Médiathèque de Réalmont Réalmont

Médiathèque de Réalmont Réalmont Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/realmont/

Assistante maternelle, pourquoi pas vous ? Médiathèque de Réalmont 2023-03-18 was last modified: by Assistante maternelle, pourquoi pas vous ? Médiathèque de Réalmont Médiathèque de Réalmont 18 mars 2023 Médiathèque de Réalmont Réalmont Réalmont

Réalmont Tarn