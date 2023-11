Lectures sous mon Tipi Médiathèque de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Lectures sous mon Tipi Médiathèque de Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 9 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Lectures sous mon Tipi Samedi 9 décembre, 11h00 Médiathèque de Ramonville gratuit, sur inscription Lecture pour les enfants.

Animations-lectures pour avancer sur le sentier de l’imaginaire, en conviant les grands bien sûr !

Pour toute la famille

Albums lus, animés en musique par Anne Payan. L’animation commence à l’heure, nous vous conseillons d’arriver 15 minutes avant, merci.

Places limitées – Réservation à l’accueil ou au 05 61 73 51 56 Médiathèque de Ramonville place Jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 73 51 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

2023-12-09T11:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00 lecture enfant Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Médiathèque de Ramonville Adresse place Jean-Jaurès, Ramonville Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Age max 3 Lieu Ville Médiathèque de Ramonville Ramonville-Saint-Agne latitude longitude 43.548471;1.478842

Médiathèque de Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/