Ciné-débat « The Truman show » (1998) Médiathèque de Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives, 21 octobre 2022, Quint-Fonsegrives.

Ciné-débat « The Truman show » (1998) Vendredi 21 octobre 2022, 21h00 Médiathèque de Quint-Fonsegrives

Synopsis du film « The truman show »

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé…

// projection suivie d’un débat

Avec, Yasmine EL ALAMI, enseignante-chercheure à TBS Education à Toulouse, et Juan David PINZON CORREA, chercheur à Sciences Po Lyon

—

Crédits : ©Universal Pictures

—

// Dans le cadre du festival annuel Lumières sur le Quai

Médiathèque de Quint-Fonsegrives 25 Rue Lamartine 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives 31130 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.quaidessavoirs.fr/lumieres-sur-le-quai »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T21:00:00+02:00 – 2022-10-21T23:00:00+02:00

2022-10-21T21:00:00+02:00 – 2022-10-21T23:00:00+02:00

©Universal Pictures