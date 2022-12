Exposition « Kanañ er Skol » – “Chanter en breton à l’école” Médiathèque de Questembert Questembert Catégories d’évènement: Morbihan

entrée libre

Cette exposition bilingue autour des chansons en breton, élaborée et conçue par TES, est une poursuite de l’album-CD « 1, 2, 3, Kanañ a ri ! Médiathèque de Questembert Questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne TES* est une maison d’édition publique qui conçoit et édite des ressources pédagogiques pour les trois filières d’enseignement du breton, publique, privée catholique et Diwan.

*Ti Embann ar Skolioù

Fruit d’un travail approfondi sur le chant breton dans l’enseignement, elle propose un parcours pédagogique pour aborder la culture du chant breton à l’école et l’inscrire dans les apprentissages scolaires.

