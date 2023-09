Rencontres autour du Handisport : rencontres avec des sportifs locaux Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle Rencontres autour du Handisport : rencontres avec des sportifs locaux Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 14 octobre 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Rencontres autour du Handisport : rencontres avec des sportifs locaux Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Gratuit/ tout public/ sur inscription/places limitées Une championne de badminton, une joueuse de tennis en fauteuil, la langue des signes adaptée au karaté pour les sportifs sourds ? A Quesnoy, le sport et le handicap se côtoient. La médiathèque propose, pendant les Nuits des Bibliothèques, plusieurs temps de rencontre pour faire découvrir des sportifs et des façon de pratiquer le sport hors du commun !

Gratuit – sans inscription

A partir de 8 ans Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle 79, allée des Étreindelles59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@quesnoysurdeule.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

