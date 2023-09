Ateliers autour du Handisport : jeux et découvertes Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle Catégories d’Évènement: Nord

Quesnoy-sur-Deûle Ateliers autour du Handisport : jeux et découvertes Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle, 14 octobre 2023, Quesnoy-sur-Deûle. Ateliers autour du Handisport : jeux et découvertes Samedi 14 octobre, 10h00 Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle Gratuit/ tout public/ sur inscription/places limitées Essayer le tennis de table avec un bras attaché ? Tester un fauteuil de compétition sportive ? Une manière ludique d’aborder le thème du handicap dans le sport et dans notre société.

Une malle de livres traitant de ces sujets, adaptés aux plus jeunes, proposera d’approfondir ces thématiques. Médiathèque de Quesnoy-sur-Deûle 79, allée des Étreindelles59890 Quesnoy-sur-Deûle Quesnoy-sur-Deûle 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@quesnoysurdeule.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Nord, Quesnoy-sur-Deûle

