Le jeu vidéo, toute une culture ! Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux, 25 novembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

LE JEU VIDÉO : Le jeu vidéo, toute une culture ! : Présentation, échanges avec le public et temps de jeux. Par l’association Ludistart (https://ludistart.fr/)

Entrée libre et gratuite. Plus d’infos auprès de la ludothèque de Bergerac 05 53 57 60 17.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Médiathèque de Prigonrieux Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



VIDEO GAMES: Video games, a whole culture! presentation, discussion and playtime. By the Ludistart association (https://ludistart.fr/)

Free admission. Further information from the Bergerac toy library 05 53 57 60 17

VIDEOJUEGOS: Los videojuegos, ¡toda una cultura! presentación, debate con el público y tiempo de juego. A cargo de la asociación Ludistart (https://ludistart.fr/)

Entrada gratuita. Más información en la ludoteca de Bergerac 05 53 57 60 17

DAS VIDEO-SPIEL: Das Videospiel, eine ganze Kultur! präsentation, Austausch mit dem Publikum und Spielzeit. Von der Vereinigung Ludistart (https://ludistart.fr/)

Eintritt frei und kostenlos. Weitere Informationen bei der Ludothek von Bergerac 05 53 57 60 17

