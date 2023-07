Jeux de société Médiathèque de Prigonrieux Prigonrieux, 25 juillet 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

JEUX DE SOCIÉTÉ : La ludothèque, en itinérance, vous fait jouer à des jeux de société cet été, à la médiathèque de Prigonrieux.

L’équipe vous proposera des jeux de société de différents types : rapides et drôles aux règles simples pour ne pas trop se prendre la tête, d’adresse pour tenter de relever des défis, de stratégie pour ceux qui aiment se casser la tête, de questions pour tester sa culture générale ou encore coopératifs parce que oui, on peut gagner (ou perdre !) ensemble.

Venez donc découvrir notre sélection de jeux et partager un moment convivial, que vous veniez seul, en famille ou entre amis. Même les mauvais joueurs, les mauvais perdants et les tricheurs sont admis ! Mais attention, il faut avoir au moins 8 ans., être accompagné d’un adulte et s’inscrire auprès de la ludothèque..

2023-07-25 fin : 2023-07-25 16:00:00. .

Médiathèque de Prigonrieux Rue Jacques Prévert

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BOARD GAMES: The roving toy library will be playing board games this summer at the Prigonrieux media library.

The team will be offering a variety of board games: quick and fun, with simple rules so you don?t have to worry too much, skill games to take on challenges, strategy games for those who like to break their heads, trivia games to test their general knowledge, and cooperative games because, yes, you can win (or lose!) together.

Come and discover our selection of games and share a convivial moment, whether you come alone, with family or friends. Even bad players, sore losers and cheaters are welcome! But please note: you must be at least 8 years old, accompanied by an adult, and register with the toy library.

JUEGOS DE TABLERO: La ludoteca ambulante jugará este verano a juegos de mesa en la biblioteca multimedia Prigonrieux.

El equipo propondrá una gama de juegos de mesa: rápidos y divertidos, con reglas sencillas para no tener que pensar demasiado, juegos de habilidad para los que les gustan los retos, juegos de estrategia para los que les gusta un poco de rompecabezas, juegos de trivial para poner a prueba tus conocimientos generales y juegos cooperativos porque, sí, se puede ganar (¡o perder!) juntos.

Venga a descubrir nuestra selección de juegos y comparta un momento de convivencia, tanto si viene solo como en familia o con amigos. Incluso los malos jugadores, los perdedores y los tramposos son bienvenidos Pero recuerda, tienes que tener al menos 8 años, ir acompañado de un adulto e inscribirte en la ludoteca.

GESELLSCHAFTSSPIELE: Die Ludothek auf Wanderschaft lässt Sie diesen Sommer in der Mediathek von Prigonrieux Gesellschaftsspiele spielen.

Das Team bietet Ihnen verschiedene Arten von Gesellschaftsspielen an: schnelle und lustige Spiele mit einfachen Regeln, um sich nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen, Geschicklichkeitsspiele, um Herausforderungen zu meistern, Strategiespiele für diejenigen, die sich gerne den Kopf zerbrechen, Fragespiele, um ihre Allgemeinbildung zu testen, oder auch kooperative Spiele, denn ja, man kann gemeinsam gewinnen (oder verlieren!).

Entdecken Sie also unsere Auswahl an Spielen und teilen Sie einen geselligen Moment, egal ob Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden kommen. Auch schlechte Spieler, schlechte Verlierer und Betrüger sind zugelassen! Aber Achtung: Sie müssen mindestens 8 Jahre alt sein, von einem Erwachsenen begleitet werden und sich bei der Ludothek anmelden.

