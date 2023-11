Repair café de Pont-à-Marcq Médiathéque de Pont à Marcq Pont-à-Marcq Catégories d’Évènement: Nord

Pont-à-Marcq Repair café de Pont-à-Marcq Médiathéque de Pont à Marcq Pont-à-Marcq, 20 janvier 2024, Pont-à-Marcq. Repair café de Pont-à-Marcq Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Médiathéque de Pont à Marcq entrée libre Ne jetez plus !

Venez réparer (et apprendre à réparer) vos objets en panne.

Petit électroménager, éclairage, jouets électriques…

Mais aussi, réparer vos vêtements, changer vos piles de montres, installer une nouvelle batterie dans votre smartphone. Médiathéque de Pont à Marcq 2 rue du maréchal Leclerc Pont à Marcq Pont-à-Marcq 59710 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Médiathéque de Pont à Marcq
2 rue du maréchal Leclerc Pont à Marcq
Pont-à-Marcq 59710
Nord
Hauts-de-France

