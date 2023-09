Animation jeux à la médiathèque de Pompaire Médiathèque de Pompaire Pompaire, 2 décembre 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

Animation jeux à la médiathèque de Pompaire le samedi 2 décembre de 9h30 à 12h30.

Jeux de société pour toute la famille animé par une ludothécaire.

En accès libre et gratuit, ouvert à tous..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:30:00. .

Médiathèque de Pompaire

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Games activity at the Pompaire multimedia library on Saturday December 2, 9:30am to 12:30pm.

Board games for the whole family, led by a games librarian.

Free access, open to all.

Actividad lúdica en la mediateca de Pompaire el sábado 2 de diciembre de 9.30 a 12.30 h.

Juegos de mesa para toda la familia dirigidos por un ludotecario.

Acceso libre y gratuito.

Spieleanimation in der Mediathek von Pompaire am Samstag, den 2. Dezember von 9:30 bis 12:30 Uhr.

Gesellschaftsspiele für die ganze Familie, die von einer Ludothekarin betreut werden.

Freier Zugang, kostenlos und für alle zugänglich.

Mise à jour le 2023-09-22 par CC Parthenay Gâtine