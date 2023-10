Lectures déguisée Médiathèque de Pompaire Pompaire, 24 octobre 2023, Pompaire.

Pompaire,Deux-Sèvres

Une petite goutte de sorcières, trois grammes de monstres et une cuillère à soupe de vampires… venez vous régaler avec des histoires concoctées spécialement pour Halloween…

Déguisements bienvenus et frissons garantis !

Réservations conseillées. Public familial..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

Médiathèque de Pompaire Place Arthur Rimbaud

Pompaire 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A little drop of witches, three grams of monsters and a tablespoon of vampires? come and enjoy stories concocted especially for Halloween?

Disguises welcome and chills guaranteed!

Reservations recommended. Family audience.

Una gotita de brujas, tres gramos de monstruos y una cucharada sopera de vampiros… ven a disfrutar de historias inventadas especialmente para Halloween..

¡Disfraces bienvenidos y escalofríos garantizados!

Se recomienda reservar. Público familiar.

Ein kleiner Tropfen Hexen, drei Gramm Monster und ein Esslöffel Vampire – genießen Sie die Geschichten, die speziell für Halloween zusammengestellt wurden

Verkleidungen sind willkommen und Gänsehaut ist garantiert!

Reservierungen werden empfohlen. Familienpublikum.

