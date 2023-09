Cet évènement est passé Médiathèque de Plumelec Médiathèque de Plumelec Plumelec Catégories d’Évènement: Morbihan

Plumelec Médiathèque de Plumelec Médiathèque de Plumelec Plumelec, 16 septembre 2023, Plumelec. Médiathèque de Plumelec 16 et 17 septembre Médiathèque de Plumelec Entrée libre Exposition de photos anciennes sur le thème des coiffes, costumes, grandes fêtes du début du 20ème siècle. Médiathèque de Plumelec 8 rue de Rème 56420 Plumelec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne https://www.plumelec.org/galerie-photos/decouvrir-plumelec/#consulter Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mairie de Plumelec Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Plumelec Autres Lieu Médiathèque de Plumelec Adresse 8 rue de Rème 56420 Plumelec Ville Plumelec Departement Morbihan Lieu Ville Médiathèque de Plumelec Plumelec latitude longitude 47.838156;-2.639111

Médiathèque de Plumelec Plumelec Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plumelec/