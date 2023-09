Cet évènement est passé Mon petit Muséum « Les oiseaux du coin » Médiathèque de Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Mon petit Muséum « Les oiseaux du coin » Médiathèque de Pibrac Pibrac, 19 septembre 2023, Pibrac. Mon petit Muséum « Les oiseaux du coin » 19 septembre – 13 octobre Médiathèque de Pibrac Accès libre et gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque Les oiseaux du coin – Volume 3 Du 19 septembre au 13 octobre, à la médiathèque de Pibrac Connaissez vous la diversité des oiseaux du coin, dans la métropole toulousaine ?

Vous en apprendrez plus grâce à une exposition de photographies de Pierre Dalous, ancien conservateur du Muséum, des oiseaux naturalisés, des sons, des objets pour faire des expériences, savoir mieux observer les oiseaux, soutenir et améliorer la diversité des espèces. Horaires d’ouverture de la médiathèque : Le mardi, de 15h à 18h30

Le mercredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Le vendredi, de 15h à 18h

Le samedi, de 9h30 à 12h30 Pour tous, dès 7 ans, accessible au public en situation de handicap.

Accès libre et gratuit, aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Médiathèque de Pibrac, 40 Rue Principale – 31820 PIBRAC

—

Crédit image : Pierre Dalous Médiathèque de Pibrac , 40 Rue Principale – 31820 PIBRAC Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T15:00:00+02:00 – 2023-09-19T18:30:00+02:00

2023-10-13T15:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00 exposition hlm Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Médiathèque de Pibrac Adresse , 40 Rue Principale - 31820 PIBRAC Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Pibrac Pibrac latitude longitude 43.618977;1.285849

Médiathèque de Pibrac Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/