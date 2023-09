Cet évènement est passé Le silence des oiseaux, exposition photographique de Marie Frécon Médiathèque de Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Le silence des oiseaux, exposition photographique de Marie Frécon Médiathèque de Pibrac Pibrac, 19 septembre 2023, Pibrac. Le silence des oiseaux, exposition photographique de Marie Frécon 19 septembre – 18 novembre Médiathèque de Pibrac Gratuit, sans inscription, accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque Exposition Le Silence des Oiseaux ? Du 19 septembre au 17 novembre 2023, à la médiathèque de Pibrac La photothèque présente l’exposition photographique Le Silence des Oiseaux ? : une série de 20 photographies argentiques réalisées par l’artiste plasticienne Marie Frécon d’après les collections ornithologiques du Muséum, visible au Théâtre Musical de Pibrac du 19 septembre au 17 novembre 2023.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre des actions culturelles territoriales, en lien avec la programmation Et la biodiversité sur mon territoire ? Horaires d’ouverture de la médiathèque : le mardi, de 15h à 18h30

le mercredi, de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h30

le vendredi, de 15h à 18h

le samedi, de 9h30 à 12h30 Gratuit, sans inscription, accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Crédit image : Marie Frécon
Médiathèque de Pibrac , 40 Rue Principale – 31820 PIBRAC

