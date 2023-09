Spectacle : Journal d’un corps (lecture théâtralisée) Médiathèque de Pey / Salle Cabos Pey, 2 décembre 2023, Pey.

Pey,Landes

Suite et fin :

Episodes 3 et 4 : de 10h30 à 13h

Episode 5 et 6 : de 14h à 16h30

Chaque épisode peut se voir indépendamment, mais vous êtes invités à vivre l’expérience de bout en bout.

Drôle, poignant, un brin hypocondriaque, le personnage se met à nu et le spectateur l’accompagne..

Médiathèque de Pey / Salle Cabos

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Continuation and conclusion:

Episodes 3 and 4: 10:30 a.m. to 1 p.m

Episode 5 and 6: 2pm to 4:30pm

Each episode can be viewed independently, but you’re invited to experience the show from start to finish.

Funny, poignant, a touch hypochondriacal, the character lays himself bare and the viewer goes along for the ride.

Continuación y conclusión:

Episodios 3 y 4: de 10h30 a 13h00

Episodios 5 y 6: de 14.00 a 16.30 horas

Cada episodio puede verse por separado, pero le invitamos a vivir el espectáculo de principio a fin.

Divertido, conmovedor, un poco hipocondríaco, el personaje se desnuda y el espectador le acompaña.

Fortsetzung und Ende :

Episoden 3 und 4: von 10:30 bis 13:00 Uhr

Episode 5 und 6: von 14:00 bis 16:30 Uhr

Jede Episode kann unabhängig gesehen werden, aber Sie sind herzlich eingeladen, das Erlebnis von Anfang bis Ende mitzuerleben.

Lustig, ergreifend, ein bisschen hypochondrisch, die Figur entblößt sich und der Zuschauer begleitet sie.

