Escape Game : les Mémoires de la forêt Médiathèque de Pey Pey, 27 février 2024, Pey.

Pey Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 15:00:00

fin : 2024-02-27 17:00:00

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté ! On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oublié ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ? À partir de 9 ans..

Médiathèque de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans