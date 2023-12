Atelier d’écriture Médiathèque de Pey Pey, 20 janvier 2024, Pey.

Pey Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Redécouvrez le plaisir de la langue française, explorez votre imaginaire et jouez avec la composition des phrases ou des jeux de mots ! Atelier ludique animé par Éric Lataud autour d’un café-croissant. Pour adultes et ados. Gratuit, sur réservation.

Médiathèque de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans