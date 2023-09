Escape game : Tous contre Cornebidouille ! Médiathèque de Pey Pey, 2 novembre 2023, Pey.

Pey,Landes

D’après les livres Magali Bonniol et Pierre Bertrand /

Un jeu de l’école des loisirs créé par Le Lapin Blanc

Dès 6 ans

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 17:00:00. EUR.

Médiathèque de Pey

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Based on the books by Magali Bonniol and Pierre Bertrand / A game created by Le Lapin Blanc

A l?école des loisirs game created by Le Lapin Blanc

Ages 6 and up

Free / Reservations recommended

Basado en los libros de Magali Bonniol y Pierre Bertrand / Un juego de l’école loisirs creado por Le Lapin Blanc

Un juego de l’école des loisirs creado por Le Lapin Blanc

A partir de 6 años

Gratuito / Se recomienda reservar

Nach den Büchern von Magali Bonniol und Pierre Bertrand /

Ein Spiel der École des loisirs, erstellt von Le Lapin Blanc

Ab 6 Jahren

Kostenlos / Reservierung empfohlen

