Spectacle “Des fourmis dans les nageoires” Médiathèque de Pernes-les-Fontaines, 23 mars 2023, Pernes-les-Fontaines. Spectacle “Des fourmis dans les nageoires” Jeudi 23 mars, 09h30, 10h45 Médiathèque de Pernes-les-Fontaines Par la Compagnie La Tête en l’herbe Médiathèque de Pernes-les-Fontaines 250 Cours de la République, 84210 Pernes les Fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur “Des fourmis dans les nageoires” (de 6 mois à 8 ans)

par la cie “la tête en l’herbe”

Tout commence dans un jardin. On scrute, on discute, puis quelques gouttes de pluie tombent… jusqu’à une plongée immersive dans les fonds marins. “Des fourmis dans les nageoires” est un spectacle sensoriel où le monde du petit est mis à l’honneur. Le public est alors invité à observer, écouter, rêver, buller. Un vecteur idéal pour faire découvrir la nature aux tout-petits et leur donner l’envie de la préserver. Maud Ferreira (chant, clarinettes et objets sonores) et Camille Pasquier (chant, violon, guitare et théâtre d’ombres) font se rencontrer leur univers, dans un spectacle mêlant chansons, créations musicales et visuelles.

2023-03-23T09:30:00+01:00

2023-03-23T11:15:00+01:00

