Jouons aux échecs ! Médiathèque de Pénestin

Jouons aux échecs ! Médiathèque de Pénestin, 7 avril 2023, . Jouons aux échecs ! 7 – 28 avril Médiathèque de Pénestin Inscription: 0 Avec Pierre et Luc.

Moment convivial autour du jeu, tous niveaux. Vous pouvez également venir apprendre.

A partir de 8 ans, sur inscription. Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760 [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 90 41 99 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@penestin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.penestin.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jouons-aux-echecs-penestin.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T16:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:30:00+02:00

2023-04-28T16:00:00+02:00 – 2023-04-28T18:30:00+02:00 FAMILLE JEUNESSE

