Les petits contes d’Hélène Médiathèque de Pénestin

Les petits contes d’Hélène Médiathèque de Pénestin, 11 février 2023, . Les petits contes d’Hélène Samedi 11 février, 11h00 Médiathèque de Pénestin

Inscription: 5

Hélène KERURIEN, conteuse, vous fera découvrir les contes qu’elle affectionne. Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760 Hélène KERURIEN, conteuse, vous fera découvrir les contes qu’elle affectionne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T11:00:00+01:00

2023-02-11T21:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Médiathèque de Pénestin Adresse Allée du Grand Pré 56760 Penestin lieuville Médiathèque de Pénestin

Médiathèque de Pénestin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//