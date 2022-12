Exposition : Les Ocres de Pénestin Médiathèque de Pénestin

Exposition : Les Ocres de Pénestin Médiathèque de Pénestin, 10 janvier 2023, . Exposition : Les Ocres de Pénestin 10 – 28 janvier 2023 Médiathèque de Pénestin Exposition réalisée par Muriel par Muriel QUIRION, peintre. Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760 Exposition réalisée par Muriel par Muriel QUIRION, peintre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T09:00:00+01:00

2023-01-28T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Médiathèque de Pénestin Adresse Allée du Grand Pré 56760 Penestin lieuville Médiathèque de Pénestin

Médiathèque de Pénestin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//