Atelier couture – à la main Médiathèque de Pénestin

Atelier couture – à la main 19 novembre 2022 – 28 janvier 2023, les samedis Médiathèque de Pénestin

La médiathèque organise des ateliers de couture à la main pour les adolescents de 10 à 18 ans. Créations simples et ludiques pour apprendre à coudre. Médiathèque de Pénestin Allée du Grand Pré 56760 Penestin 56760

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T10:00:00+01:00

2023-01-28T11:30:00+01:00

