Pamiers Exposition sur la Seconde Guerre mondiale à Pamiers Médiathèque de Pamiers Pamiers, 16 septembre 2023, Pamiers. Exposition sur la Seconde Guerre mondiale à Pamiers 16 et 17 septembre Médiathèque de Pamiers Gratuit. Entrée libre. Renseignements : archives@ville-pamiers.fr ou veuillez contacter ce numéro : 05 61 60 95 24. De 1939 à 1945, la vie des Appaméens a été bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. Des prémices du conflit à la Libération, venez découvrir l’histoire de la ville à travers une exposition illustrée par des documents d’archives. Cette exposition est proposée par la ville de Pamiers et l’association MRAST (Mémoire, Résistance en Ariège, Solidarité Transfrontalière). Médiathèque de Pamiers 1 place Eugène Soula, 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitanie 05 34 01 38 90 https://bibliopole-ccpap.fr/ La médiathèque de Pamiers vous accueille au sein d’un ancien hôtel particulier sur un vaste espace de 1200 m². Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

©Archives municipales de Pamiers, 111 W 19

