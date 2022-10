Jeux de société sur l’écologie à Templemars Médiathèque de Noël Dejonghe Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Nord

Jeux de société sur l’écologie à Templemars Médiathèque de Noël Dejonghe, 15 octobre 2022, Hellemmes. Jeux de société sur l’écologie à Templemars Samedi 15 octobre, 14h00 Médiathèque de Noël Dejonghe

Gratuit, entrée libre

Jeux de société sur l’écologie à Templemars dans le cadre des Nuits des bibliothèques Médiathèque de Noël Dejonghe Rue du chevalier De La Barre Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France Jeux – Ludozoom: A la Ludothèque, venez découvrir ou redécouvrir les jeux de Société sur le thème du développement durable. Pour les petits et les grands !

Public familial à partir de 3 ans

