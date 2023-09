Spectacle : Le pot de basilic Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe Mours-Saint-Eusèbe, 28 novembre 2023, Mours-Saint-Eusèbe.

Mours-Saint-Eusèbe,Drôme

Une balade contée familiale qui vous emmène en Italie au rythme dansant de l’accordéon. Laissez-vous embarquer dans les péripéties des amours tumultueuses de Giuseppe et Theresa..

2023-11-28 18:00:00 fin : 2023-11-28 19:00:00. .

Médiathèque de Mours-Saint-Eusèbe Place de l’Europe MaisonAssociations

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A storytelling tour for the whole family, taking you to Italy to the dancing rhythm of the accordion. Let yourself be carried away by the adventures of Giuseppe and Theresa’s tumultuous love story.

Un viaje narrativo para toda la familia, que le llevará a Italia al ritmo danzante del acordeón. Déjese llevar por las aventuras de la tumultuosa historia de amor de Giuseppe y Teresa.

Ein familienfreundlicher Märchenspaziergang, der Sie zum tänzerischen Rhythmus des Akkordeons nach Italien führt. Lassen Sie sich von den Abenteuern der stürmischen Liebe von Giuseppe und Theresa mitreißen.

