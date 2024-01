Visite et lecture autour de l’exposition « Loup » médiathèque de Moulins Lille, samedi 10 février 2024.

Visite et lecture autour de l’exposition « Loup » Et si le loup n’était ni gentil, ni méchant ? Samedi 10 février, 10h30 médiathèque de Moulins Réservation indispensable

Visite guidée et lectures d’histoires autour de l’exposition jeunesse « Et si le loup n’était ni méchant, ni gentil ? ».

Une exposition créée par le musée d’histoire naturelle de Lille qui confronte le loup imaginaire dans la littérature jeunesse et l’animal.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93

Musée d’histoire naturelle – Ville de Lille