Eveil musical à la bibliothèque Samedi 27 janvier 2024, 10h15, 15h00 médiathèque de Moulins Réservation indispensable

Le matin : Comptines et chansons avec Jérôme et sa guitare, de l’association Filofil, qui enchante les petites oreilles des 0-3 ans.

L’après-midi : Atelier d’éveil musical autour des instruments de musique du monde, animé par l’association AFRIKASPORA.

De la musique, de la lecture, ce sont pour les enfants des portes d’entrée vers l’imaginaire et le langage.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille [{« type »: « email », « value »: « bibmoulins@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 55 30 93 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T10:15:00+01:00 – 2024-01-27T11:15:00+01:00

2024-01-27T15:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

