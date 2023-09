Spectacle – Retour sur Terre médiathèque de Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Spectacle – Retour sur Terre médiathèque de Moulins Lille, 14 octobre 2023, Lille. Spectacle – Retour sur Terre Samedi 14 octobre, 14h00 médiathèque de Moulins Gratuit sur réservation Tel un jeu de rôle, le public est invité à un spectacle dont il est le héros. Le terrain de jeu de l’histoire prend la forme d’un territoire imaginaire et de photographies de ce monde.

Grâce à de surprenantes propositions de jeu libératrices d’imaginaire, une nouvelle histoire du futur se raconte ensemble, avec la conteuse Geneviève Wendelski.

Le spectacle sera suivi d'un temps de rencontre et d'échange avec l'artiste. médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Moulins Adresse 8 allée de la Filature 59 000 Lille Ville Lille

