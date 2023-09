Atelier Planète Nature médiathèque de Moulins Lille, 30 septembre 2023, Lille.

Atelier Planète Nature Samedi 30 septembre, 14h30 médiathèque de Moulins Gratuit, sur réservation

Envie de découvrir les joies du jeu vidéo à plusieurs ? Testez votre habilité et votre adresse, lors de cette cession de jeux vidéo. Vous évoluez dans un univers au secours des animaux et de la planète.

Animation de l’atelier et sélection des jeux vidéo par les bibliothécaires du réseau.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille bibmoulins@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:30:00+02:00 – 2023-09-30T17:30:00+02:00

Ville de Lille